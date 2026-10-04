La búsqueda de Agustín, el hombre desaparecido en Ledrada, encara su cuarto día

Las labores de búsqueda del hombre de 89 años desaparecido en Ledrada encaran este domingo su cuarto día.

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El operativo continúa activo en el municipio salmantino y zonas aledañas con un amplio despliegue de medios terrestres y aéreos que, por el momento, no ha arrojado resultados.

El Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de Protección Civil de la Junta de Castilla y León mantiene la coordinación del dispositivo, que desde primera hora de este domingo ha vuelto a movilizar numerosos efectivos y recursos para tratar de localizar al octogenario.

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Entre los medios desplegados se encuentra el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Protección Civil, desde el que se coordinan las labores, así como la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE), con dos operadores, y técnicos del Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil.

La búsqueda cuenta además con la participación de la Unidad de Drones ‘Fénix’ de Protección Civil, el Grupo de Rescate y Salvamento y voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil de Guijuelo, Carbajosa de la Sagrada y Béjar.

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El operativo cuenta también con efectivos de Medio Ambiente, los Bomberos de la Diputación de Salamanca y la Guardia Civil, que ha desplegado diferentes medios para tratar de localizar al hombre, entre ellos un helicóptero de rescate, una unidad canina y una unidad de drones. Vecinos y voluntarios participan, además, en las labores de rastreo.

La lluvia complica una búsqueda que alcanza su cuarto día El dispositivo afronta además una jornada marcada por unas condiciones meteorológicas adversas. Ledrada permanece este domingo bajo aviso amarillo por lluvias y tormentas eléctricas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

La previsión apunta a un 65% de probabilidad de lluvia durante la jornada. La situación meteorológica añade así una dificultad más a unas labores de búsqueda que se prolongan ya durante cuatro jornadas.

Pese a las condiciones meteorológicas, los equipos continúan trabajando en el entorno de Ledrada con el objetivo de encontrar cualquier indicio que permita determinar el paradero del hombre.