Un jugador del Club Deportivo Villares de la Reina agredió presuntamente a otro del Peñaranda este pasado sábado 21 de noviembre durante un encuentro de la Primera Provincial de Aficionados que se disputó por la tarde en el Campo de Fútbol Municipal 'Luis García'.

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Según ha podido saber Salamanca24horas, este hecho desató una pelea en la grada que obligó al árbitro a aplicar el Protoco Contra la Violencia en Fase II, enviando a los dos equipos a los vestuarios, paralizando el encuentro de forma temporal. Siguiendo el protocolo se dio también aviso a la Policía Local de Peñaranda que desalojó el recinto.

Fue a raíz del segundo gol, en el minuto 88, cuando el jugador del Peñaranda apareció herido con la cara ensangrentada, asegurando que había sido agredido, presuntamente, por otro jugador del equipo contrario, que al parecer fue en su día jugador del equipo peñarandino.

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El jugador herido fue trasladado a urgencias y ha interpuesto una denuncia contra el otro futbolista del CD Villares.