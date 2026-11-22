Unionistas cayó por 3-0 en casa del líder de la División de Honor. El Real Valladolid aprovechó su pegada para llevarse el triunfo en los anexos al José Zorrilla, pero los charros dejaron una buena imagen en la primera mitad.

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Los locales se adelantaban a los cinco minutos con un tanto de pichichi Iguaz. Unionistas pudo empatar antes del descanso con una ocasión de Oualid. Solo la falta de acierto impidió que los charros empatasen.

Tras el paso por los vestuarios, Mario González volvió a tener una ocasión para poner el 1-1 para Unionistas. Pero lo que llegó fue el 2-0 de los vallisoletanos. Ya con el choque roto y con Unionistas más desdibujado en busca del gol que recortase diferencias, el Real Valladolid puso el definitivo 3-0.