Después de doce jornadas en Primera RFEF, Unionistas es el equipo (junto a la UD Logroñés) que más expulsiones ha sufrido en la categoría. Los dos equipos han visto en cinco ocasiones la cartulina roja y contrasta con la situación del Real Unión y el Deportivo Fabril, que no han sufrido ninguna expulsión.

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En el primer choque de la competición, Unionistas acabó con nueve jugadores en el verde (y Mikel Serrano de portero) por las expulsiones de Retu y de Emilio Bernad. La semana siguiente, fue Diego Caballo el que veía la cartulina roja directa por un penalti ante el Real Unión.

Las dos siguientes rojas también han sido como locales. Diego Caballo fue expulsado en el descuento ante la Cultural y Deportiva Leonesa y Mikel Serrano, con doble amarilla, también tuvo que retirarse antes de tiempo ante el filial del Athletic Club.