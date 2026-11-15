Unionistas regresa a la zona de descenso en Primera RFEF

La decimosegunda jornada de Primera RFEF deja a Unionistas en puestos de descenso. Los charros, que cayeron por 4-2 en Coria ante un rival directo, cuentan con trece puntos en su casillero y son el decimoséptimo equipo de la tabla.

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Javi Medina se jugará su futuro como técnico de Unionistas el próximo domingo en Barakaldo. La directiva tiene claro que todo lo que no sea ganar, es el fin del técnico sevillano en el club.

La zona roja de Primera RFEF está copada por el Zamora (13), Unionistas (13), Deportivo Fabril (12), Arenas (12) y UD Ourense (8).