Un descarrilamiento en Madrid afecta a los trenes entre Salamanca y la capital: habrá un tramo en autobús

La circulación ferroviaria permanece suspendida entre Robledo de Chavela y Zarzalejo, en la Comunidad de Madrid, una incidencia que afecta a los trenes de Media Distancia que conectan Salamanca y Madrid.

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Según ha informado Renfe a través de sus canales de atención al viajero, la interrupción también afecta a los servicios de Media Distancia que realizan el recorrido entre Ávila y la capital, por lo que los usuarios deberán tener en cuenta las modificaciones en sus desplazamientos.

Para facilitar la movilidad de los pasajeros, la compañía ferroviaria ha habilitado un servicio alternativo de autobús entre El Escorial y Robledo de Chavela. De esta manera, los viajeros que realicen el trayecto entre Ávila y Madrid en trenes de Media Distancia tendrán que completar este tramo por carretera.

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La incidencia no afecta, sin embargo, a los trenes ALVIA que conectan Salamanca con Madrid, que mantienen sus servicios con normalidad, según la información facilitada por Renfe.