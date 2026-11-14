El PP propone un IVA del 0% para los alimentos básicos y eliminar el IRPF a quienes cobren el salario mínimo

El Partido Popular de Salamanca ha puesto el foco en las medidas económicas incluidas en el programa de Alberto Núñez Feijóo, La Reconstrucción Nacional, dirigidas a reducir la presión fiscal y mejorar el poder adquisitivo de las familias. Entre las principales propuestas destacan la rebaja de impuestos, el abaratamiento de la cesta de la compra y nuevas ventajas fiscales para trabajadores, familias y jóvenes.

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Una de las iniciativas más destacadas es la aplicación de un IVA del 0% a los alimentos básicos, incluidos la carne, el pescado y las conservas, mientras se mantenga la actual situación de inflación y pérdida de poder adquisitivo. Con esta medida, el PP plantea reducir la carga fiscal de los productos esenciales y aliviar el gasto que supone llenar la cesta de la compra.

El programa también recoge una rebaja del IRPF para las rentas medias y bajas, además de establecer que quienes cobren el salario mínimo interprofesional no tengan que pagar este impuesto. Para garantizarlo, propone actualizar automáticamente el límite de ingresos exentos cada vez que aumente el SMI.

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Otra de las medidas pasa por adaptar los tramos y parámetros del IRPF a la evolución de los precios. El objetivo es evitar que los trabajadores terminen pagando más impuestos cuando sus salarios suban únicamente para compensar el encarecimiento del coste de la vida.

Más ventajas fiscales para las familias con hijos Las familias también ocupan un lugar destacado en las propuestas del Partido Popular. El programa plantea ampliar los mínimos familiares del IRPF y actualizarlos conforme a la inflación, teniendo en cuenta el aumento de los gastos relacionados con la crianza y el mantenimiento de los hijos.

Además, propone unificar las actuales deducciones familiares en una única ayuda fiscal, con un procedimiento más sencillo y un abono mensual. Esta deducción tendría carácter reembolsable, de manera que también pudieran beneficiarse los hogares que no cuentan con una cuota suficiente de IRPF para aprovechar las deducciones tradicionales.