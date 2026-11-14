El DA2 oferta dos nuevos talleres sobre 'Polaroid lifting'.

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Los participantes aprenderán a separar la emulsión de una fotografía Polaroid de su soporte original para usarla como material plástico en collage.

Ambos talleres están dirigido a mayores de 14 años y se impartirán los sábados 21 y 28 de noviembre entre las 11:30 y las 13:30 horas.

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La actividad se enmarca en la exposición “Un viaje inventado. Recorrido por la Colección Campocerrado”y será impartida por Martha Helga López Cortez.

Durante las clases se hará un recorrido desde los orígenes de la fotografía instantánea hasta hoy, después pasarán a la introducción al proceso fotoquímico y el último paso será la realización de fotografías Polaroid en el espacio del museo.

Los talleres son gratuitos y cada uno de ellos tiene diez plazas.

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