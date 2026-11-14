Salamanca abre este lunes el plazo para inscribirse en las ludotecas Concilia Navidad

El Ayuntamiento de Salamanca abre este lunes, 16 de noviembre, el plazo de inscripción para el programa de ludotecas Concilia Navidad, con un total de 618 plazas. Con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral durante las vacaciones escolares, también se quiere promover una función pedagógica, social, inclusiva y de integración en el entorno comunitario.

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Este programa se llevará a cabo los días 23, 28, 29 y 30 de diciembre, y 4, 5, 7 y 8 de enero en todas las zonas de acción social de la ciudad (Centro, Garrido Norte y Sur, Rollo-Puente Ladrillo, Rollo-Trujillo, Pizarrales, San Bernardo, San José-La Vega, San José-Zurguén y Vistahermosa-Buenos Aires) y está dirigido a menores con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años.

Cartel de las ludotecas de Navidad para menores de 3 a 12 años

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Concilia Navidad abarca siete horas y media diarias de actividad dividida en tres periodos: madrugadores, de 7:45 a 9:30 horas; el tramo central, de 9:30 a 13:30; y tardones, de 13:30 a 15:15 horas. Todas las actividades son desarrolladas por monitores y monitoras titulados que diseñan la programación, entre otros temas, desde la perspectiva de educación en la igualdad, la cooperación, la tolerancia y el respeto de las capacidades de cada participante, conjugando la diversión con el aprendizaje.