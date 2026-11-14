La séptima edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil en Salamanca ya está en marcha.

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El Ayuntamiento de Salamanca y la Asociación LASAL (Salamanca Animación a la Lectura) encabeza la organización bajo el lema "Viva el amor libro".

Como parte de esta actividad se fomenta la lectura de calidad con centros escolares, familias, colectivos ciudadanos, editoriales, bibliotecas, librerías, creadores, mediadores, gestores culturales y empresas a través de una exposición y con la organización de diferentes actividades.

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Como en las ediciones anteriores, el Salón ofrece un programa variado, que combina encuentros con autores, con ilustradores, conferencias, talleres, cuentacuentos o un concurso para escolares.

Entre las actividades programadas se encuentran: Libros a escena, diferentes alternativas para trabajar el libro desde el cuento, el teatro, la poesía, la magia y la ilustración; "Las doce uvas literarias"; el juego cooperativo "La tribu de la amistad: juntos podemos"; "La CelesTUITna", un intercambio epistolar de jóvenes salmantinos con otros procedentes de otros lugares de España. También se han programado dos conciertos que correrán al cargo de Chloé Bird, Niños raros y otros seres extraordinarios y 'All you need is love' interpretado por Ana Tititiricuento & Javier Polo.

Estas actividades se desarrollarán en la Torre de los Anaya, en las siete bibliotecas municipales, en la Biblioteca de la Casa de las Conchas y en la Universidad Pontificia. Habrá también una exposición realizada por Juanvi Sánchez y Pedro Vez. Además de la bibliografía centrada en el Amor, la muestra contará con un espacio para mostrar novedades editoriales con más de 300 títulos.