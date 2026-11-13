Cortes de tráfico en el campus Miguel de Unamuno por la carrera 'Corre sin resistencias' de este sábado

El campus Miguel de Unamuno se verá afectado este sábado por cortes de tráfico debido a la carrera 'Corre sin resistencias'; también habrá cortes en buena parte del entorno del río.

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Los corredores recorrerán primero el campus, con paso por la calle Donantes de Sangre y el paseo de Francisco Tomás y Valiente, para salir después por la calle José de Lamano Beneite y cruzar a la otra orilla del Tormes. Desde allí seguirán por la avenida Padre Ignacio Ellacuría y Puente de Sánchez Fabrés hasta el paseo del Progreso, volverán a cruzar el río y subirán por el paseo de San Gregorio hacia el centro. El tramo final pasa por San Pablo y la calle Fonseca, y regresa al campus por el paseo de San Vicente.

La salida y la llegada estarán en la Facultad de Farmacia, y la prueba arrancará a las 17:00 horas.

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