“Solo una mayoría socialista puede frenar al PP condicionado por VOX”

Arranca la campaña electoral y con ello las promesas de los diferentes partidos políticos. Desde el Partido Socialista de Salamanca se ha querido ahondar en las diferentes medidas realizadas durante los últimos años, además de los temas que más preocupan en la actualidad, tanto a los jóvenes como a los mayores de España. Para ello, Miryam Tobal y Carlos Fernández Chanca, número dos al Congreso de los Diputados y número uno al Senado, han hecho énfasis en las diferentes propuestas que afectan a Salamanca, además de pedir no solo la mayoría en el Congreso de los Diputados, sino también en el Senado.

Publicidad Publicidad

El primero de los compromisos ha sido el de pisar todos los barrios de la capital del Tormes y todas las plazas del conjunto de los pueblos de la provincia de Salamanca para así atender las propuestas vecinales y convertir “la escucha en prioridades y decisiones”. Del mismo modo, han destacado que “esta campaña no se trata de elegir un Gobierno, sino que se juega un modelo de país antes de que PP y VOX nos quiten los derechos que han costado conseguir”, en palabras de la número dos a la Cámara Baja.

Míryam Tobal Y Carlos Fernández Chanca

Publicidad Publicidad

Entre las propuestas que han destacado, también, están la subida del salario mínimo interprofesional, igualar los permisos de paternidad de cara a realizar un “feminismo útil”, la subida de las pensiones o el fomento de las leyes LGTBIQA+. Del mismo modo, también han destacado en el “juego de las pensiones que hacen PP y VOX” o de cómo “se habla sobre eliminar el Ministerio de Igualdad, con orgullo”.

Por parte de Chanca, también ha hecho hincapié en “el empleo estable y en que los salarios dignos no dependan de la patronal”, además de destacar que seguirán luchando por “la sanidad, los servicios públicos y la libertad de amar y ser”. De este modo, se persigue “no solo seguir avanzando, sino de no retroceder”.

Otro de los grandes puntos que ha tratado ha sido el querer frenar el voto a los sectores más conservadores en la provincia de Salamanca: “Solo una mayoría socialista puede frenar al PP condicionado por VOX”. Además, con respecto a las papeletas, no han querido olvidarse de solicitar el voto útil de cara a conseguir los ansiados escaños en el Congreso de los Diputados, recordando que en las anteriores elecciones la diferencia estuvo en tan solo mil votos.

Publicidad Publicidad

Míryam Tobal Y Carlos Fernández Chanca

En cuanto a la vivienda, la prioridad del PSOE pasa por “aplicar la Ley de la Vivienda” y una vez se haga esto, vamos a “entrar desde los Ayuntamientos”. Por otro lado, han llamado a una unión de todos los partidos políticos y de las instituciones para resolver un problema que afecta a todos los sectores y edades del conjunto nacional.