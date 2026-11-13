Una incidencia global en Microsoft deja inoperativos varios sistemas de las administraciones y empresas salmantinas

A primera hora de la mañana de este viernes 13 de noviembre, la empresa tecnológica multinacional Microsoft ha informado de una incidencia generalizada en sus servidores y servicios de Microsoft 365.
Esta situación está provocando problemas en el funcionamiento de Outlook, especialmente en el acceso al correo electrónico, el envío y la recepción de mensajes. También pueden verse afectados otros servicios como Teams y OneDrive.
Desde Microsoft notifican que "se trata de una incidencia ajena a nuestra empresa, que está afectando a usuarios y organizaciones de diferentes países". Entre los usuarios se encuentran varios sistemas de las administraciones y empresas salmantinas que están inoperativos a estas horas.
La multinacional asegura que está trabajando para restablecer la normalidad, aunque matiza que todavía pueden producirse interrupciones y retrasos en el servicio a lo largo de la mañana.