Una incidencia global en Microsoft deja inoperativos varios sistemas de las administraciones y empresas salmantinas

A primera hora de la mañana de este viernes 13 de noviembre, la empresa tecnológica multinacional Microsoft ha informado de una incidencia generalizada en sus servidores y servicios de Microsoft 365.

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Esta situación está provocando problemas en el funcionamiento de Outlook, especialmente en el acceso al correo electrónico, el envío y la recepción de mensajes. También pueden verse afectados otros servicios como Teams y OneDrive.

Desde Microsoft notifican que "se trata de una incidencia ajena a nuestra empresa, que está afectando a usuarios y organizaciones de diferentes países". Entre los usuarios se encuentran varios sistemas de las administraciones y empresas salmantinas que están inoperativos a estas horas.

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