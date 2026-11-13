La neumonía dejó 12.135 fallecidos en España durante 2025, un 8,5% más que el año anterior, cuando se contabilizaron 11.186 muertes. Ante este aumento, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ha alertado de la baja vacunación entre los pacientes respiratorios crónicos y ha pedido reforzar la prevención.

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Según ha advertido la sociedad científica, solo entre el 20% y el 60% de estos pacientes están vacunados, una cobertura inferior al objetivo del 75%. Por ello, reclama revisar su estado vacunal durante las consultas médicas y los ingresos hospitalarios para mejorar la protección frente al neumococo, la gripe, la Covid-19 y el virus respiratorio sincitial (VRS).

Con motivo del Día Mundial de la Neumonía, SEPAR ha recordado que esta infección afecta especialmente a las personas mayores y a quienes padecen enfermedades crónicas. Además de aumentar la vacunación, insiste en la necesidad de detectar la enfermedad cuanto antes y garantizar un tratamiento adecuado.

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