El Salamanca CF UDS, a por una noche mágica ante un Primera División

Con el subidón de dos victorias en el descuento, el Salamanca CF UDS busca dar un paso más grande todavía: derrotar a un Primera División. El equipo de Iker Muniain recibe este viernes, a las 21 horas, al Celta de Vigo en el estadio Helmántico.

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"Todo puede pasar, ¿por qué no?", arranca en la arenga Carlos Cristeto. El salmantino lleva la batuta en el centro del campo del equipo charro y pone en liza las más de 8.500 gargantas que les alentarán desde la grada.

El meta Unai Ayala explica cómo han trabajado una hipotética tanda de penaltis: "Hemos tenido una semana limpia para preparar el partido y cómo queremos hacerle frente. Analizamos a los posibles lanzadores (de penalti) pero soy de los que piensa que, en el mismo momento, la sensación que puedas tener es clave".

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El entrenador del Salamanca CF UDS, Iker Muniain, se mostraba sereno de cara al choque ante el Celta de Vigo y abría una puerta a la convocatoria a los lesionados Marc Prat, Vicandi y Asier aunque no puedan participar.

Y también confiaba en sus opciones de lograr el triunfo: “Partiendo de la base de que hay que ser realista con la situación, lógicamente las categorías están por algo y esperamos que juegue quien juegue de ellos, sabemos que es un duelo difícil y complicado. Creo mucho en poder sobreponernos, porque equipos de anterior categoría han sacado estas eliminatorias. Tenemos un plan de partido para tener nuestras opciones, en las que sí confío. Si tratamos reducir su acierto y que no se sientan cómodos, podemos tener opciones. Nos agarramos a eso. Tiene que ser una noche redonda para nosotros”.

El Celta viaja durante el día en autobús a Salamanca y lo hace con una convocatoria encabezada por Iago Aspas. Aunque, con el sello Giráldez, también acuden ocho canteranos. "Jugamos contra un equipo que está en muy buena dinámica, un campazo. Y con muchas ganas de ganar y tener buenas sensaciones e irnos a ese mini parón con alegría”, avisa Giráldez a los suyos.

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