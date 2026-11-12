Iago Aspas encabeza la convocatoria del Celta a Salamanca

El Celta de Vigo ya ha dado la convocatoria para su partido de Copa del Rey en Salamanca. Los gallegos llegan con Iago Aspas a la cabeza de la expedición y en el estadio Helmántico aguarda el equipo de Iker Muniain para dar la sorpresa (viernes a las 21 horas).
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Claudio Giráldez ha convocado a los porteros Altay, Iván Villar y Marcos; a los defensas Marcos Alonso, Faye, Carreira, Yoel Lago, Javi Galán, Ribes y Milla; a los centrocampistas Febas, Antañón, Burcio y Capdevila; y a los atacantes Jutglá, Iago Aspas, Pablo Durán, Hugo González, Williot, Hugo Álvarez, Dirouech, Ángel Arcos y Vladimir.