El Salamanca CF UDS salta al segundo puesto en Segunda RFEF

El Salamanca CF UDS se lanza a por el puesto de ascenso directo a Primera RFEF. La victoria en el descuento de los charros en Ávila hace que el equipo de Iker Muniain se coloque segundo en la tabla.

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El primer puesto lo ocupa el Numancia con 19 puntos, seguido del Salamanca CF UDS y de la UD San Sebastián de los Reyes con la misma puntuación. Por detrás, con solo un punto menos, el Conquense (con un partido aplazado) y el Atlético de Madrid C cierran la zona de playoff.

Ahora, el equipo de Iker Muniain se centra en el choque de Copa del Rey del próximo viernes ante el Celta de Vigo. El encuentro se jugará a las 21 horas en el estadio Helmántico.