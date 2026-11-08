El Salamanca CF UDS, a asaltar la zona de playoff ante el Real Ávila

El Salamanca CF UDS busca regresar a la zona de playoff. Los charros visitan este domingo, a las 17 horas, el Adolfo Suárez para enfrentarse al Real Ávila. Precisamente el feudo abulense es uno de los estadios preferidos del conjunto charro.
Los charros llegan tras el impulso de ganar en el último minuto a la Gimnástica Segoviana y quieren dar continuidad al momento con tres puntos en Ávila.
“Sabemos que es un derbi y va a ser un partido especial, con un plus más que en un partido normal. Hemos preparado la semana lo mejor posible y queremos traer los tres puntos a Salamanca”, explica William de Castro.
El Real Ávila marcha antepenúltimo en la tabla con solo siete puntos, pero ya demostró ante Unionistas en Copa del Rey que es un rival muy duro en su propio feudo.