El Salamanca CF UDS, a asaltar la zona de playoff ante el Real Ávila

El Salamanca CF UDS busca regresar a la zona de playoff. Los charros visitan este domingo, a las 17 horas, el Adolfo Suárez para enfrentarse al Real Ávila. Precisamente el feudo abulense es uno de los estadios preferidos del conjunto charro.

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Los charros llegan tras el impulso de ganar en el último minuto a la Gimnástica Segoviana y quieren dar continuidad al momento con tres puntos en Ávila.

“Sabemos que es un derbi y va a ser un partido especial, con un plus más que en un partido normal. Hemos preparado la semana lo mejor posible y queremos traer los tres puntos a Salamanca”, explica William de Castro.

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