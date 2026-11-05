El Salamanca CF UDS logra siete puntos en la ‘zona Cesarini’

La ‘zona Cesarini’ es decisiva en el fútbol. El protagonista, un futbolista italo-argentino que militó en equipos como la Juventus de Turín, se hizo famoso con un gol decisivo en el minuto 89 en el Italia – Hungría de 1931.

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Desde entonces, los goles decisivos en estos minutos pasaron a denominarse en la ‘zona Cesarini’. Y el Salamanca CF UDS lo está explotando a la perfección en este inicio liguero.

El conjunto dirigido por Iker Muniain ha logrado siete puntos en el descuento. Con 2-1 en Guadalajara, los goles de Caramelo (91’) y de Alsua (97’) voltearon el choque y dieron los tres primeros puntos de la temporada al Salamanca CF UDS.

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La siguiente jornada, una cabalgada de campo a campo de Asier (y una definición magnífica del charro) hizo que el Salamanca CF UDS se llevase el duelo ante el Getafe B por 1-0 en el minuto 92.