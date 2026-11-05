El Salamanca CF UDS logra siete puntos en la ‘zona Cesarini’

La ‘zona Cesarini’ es decisiva en el fútbol. El protagonista, un futbolista italo-argentino que militó en equipos como la Juventus de Turín, se hizo famoso con un gol decisivo en el minuto 89 en el Italia – Hungría de 1931.
Desde entonces, los goles decisivos en estos minutos pasaron a denominarse en la ‘zona Cesarini’. Y el Salamanca CF UDS lo está explotando a la perfección en este inicio liguero.
El conjunto dirigido por Iker Muniain ha logrado siete puntos en el descuento. Con 2-1 en Guadalajara, los goles de Caramelo (91’) y de Alsua (97’) voltearon el choque y dieron los tres primeros puntos de la temporada al Salamanca CF UDS.
La siguiente jornada, una cabalgada de campo a campo de Asier (y una definición magnífica del charro) hizo que el Salamanca CF UDS se llevase el duelo ante el Getafe B por 1-0 en el minuto 92.
Y, en la pasada jornada, Caramelo daba la victoria al equipo charro en el minuto 95 con un soberbio golpeo ante la Gimnástica Segoviana en el estadio Helmántico. Siete puntos en la ‘zona Cesarini’ que meten en la zona alta al Salamanca CF UDS y que le señalan como un equipo que cree hasta el último minuto.