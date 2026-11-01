El Salamanca CF UDS, a buscar la senda del triunfo ante la Segoviana

El Salamanca CF UDS pone sus cinco sentidos en la competición liguera y se mide este domingo, a las 17 horas, a la Gimnástica Segoviana en el estadio Helmántico. Será también un choque de propuestas diferentes, las que ponen en liza Iker Muniain y Aitor Calle.

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El técnico navarro contará con todos sus jugadores a excepción de Juancho Villegas y de Marc Prat y, sobre todo, busca un punto más en sus futbolistas para regresar a la senda del triunfo.

Respecto a la Gimnástica Segoviana, Muniain es claro: “Nos viene un rival duro y más conociendo a su entrenador. Creo que son equipos que tratan de ser ordenados, sólidos y con mucha capacidad de competir. Me ha dado la sensación que hacen muchos kilómetros en muchos partidos. No utilizan mucho la elaboración, pero cuando lanzan a campo contrario son muy peligrosos y bastante goleador. Te empujan desde campo contrario y le hace equipo con cierto peligro”.