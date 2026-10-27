El Salamanca CF UDS estrenará en el partido de este 28 de octubre un palco sensorial para las personas con autismo

El Salamanca CF UDS estrenará en el partido de este 28 de octubre contra el Celta de Vigo un palco sensorial para las personas con autismo en el estadio Helmántico.

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Según explican en el comunicado, se ha habilitado un espacio de este tipo para que puedan disfrutar de los partidos de fútbol en un entorno "más tranquilo, seguro y adaptado a sus necesidades sensoriales".

El ruido de las gradas, los cánticos, la megafonía, las luces y la concentración de las personas pueden hacer que el entorno resulte abrumador para algunas personas con autismo, lo que puede dificultar su asistencia a eventos deportivos y el disfrute de un partido de fútbol.

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El nuevo palco sensorial del Estadio Helmántico cuenta inicialmente con 12 plazas, aunque la previsión es ampliarlas en el futuro mediante la incorporación de la zona exterior, lo que permitirá aumentar su capacidad. Además, el espacio dispondrá de distintos recursos de apoyo, como juguetes sensoriales y protectores auditivos de reducción de ruido, que ayudarán a gestionar algunos de los estímulos presentes durante los encuentros.

En el interior del palco también se habilitará un "espacio de la calma", pensado para que aquellas personas que lo necesiten puedan apartarse temporalmente de la intensidad del ambiente, encontrar un entorno más tranquilo y recuperar la regulación sensorial antes de continuar disfrutando del partido.

El palco estará situado en Tribuna en el número 25-27 y se abrirá a las 19:00 horas.

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Esta iniciativa se apoya en el punto de partida que la RFEF implantó en el España-Croacia el pasado 29 de septiembre; la entidad salmantina se suma al reducido grupo de clubes de fútbol españoles que cuentan con un palco sensorial en sus instalaciones igual que el Real Betis Balompié y el RC Celta de Vigo.