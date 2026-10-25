El Salamanca CF UDS, séptimo en Segunda RFEF

La derrota del Salamanca CF UDS en El Prado, con polémica arbitral incluida, hace que el equipo charro caiga un puesto en la tabla de clasificación y sea séptimo con trece puntos.

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La UB Conquense es el líder en solitario con 17 puntos y ocupa el puesto de ascenso directo a Primera RFEF. Por detrás, la UD San Sebastián de los Reyes con 16 puntos, quince puntos para el Talavera y catorce para Valladolid Promesas y Atlético de Madrid C. El Numancia, que también tiene 13 puntos, es sexto clasificado. Y después ya llega el Salamanca CF UDS de Muniain.

Ahora, el equipo charro, pone su foco en el duelo del miércoles de Copa del Rey. A partir de las 21 horas, el estadio Helmántico acogerá el envite entre el Salamanca CF UDS y el Celta de Vigo.