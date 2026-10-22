El Salamanca CF UDS vende más de seis mil entradas para el partido de Copa del Rey ante el Celta de Vigo

El estadio Helmántico albergará el miércoles, a las 21 horas, el encuentro entre el Salamanca CF UDS y el Celta de Vigo de Copa del Rey. El choque, que reedita su enfrentamiento de hace dos campañas también en el torneo del KO, ya cuenta con más de seis mil entradas vendidas.

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“Noches así son las que queremos jugar: medirnos a equipos de Primera, ponernos a prueba y demostrar de lo que somos capaces. Y hacerlo, además, con los nuestros”, indican desde el club charro.

Y además, también lanzan una pregunta: “Estemos los que estemos, en la grada y en el campo vamos a dejarnos todo. ¿Contamos contigo?”.

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