Salamanca amanece con los coches cubiertos de hielo en pleno mes de octubre

Salamanca ha amanecido este jueves con un claro aviso de que el frío empieza a hacerse notar.
Los coches aparcados en la calle han aparecido cubiertos por una fina capa de hielo, una imagen que ha sorprendido a quienes salían de casa durante las primeras horas de la mañana.
Con los termómetros marcando apenas cuatro grados, la jornada ha arrancado con temperaturas bajas en la capital del Tormes.
Pese al frío de primera hora, las temperaturas experimentarán una importante subida a lo largo del día. Las máximas previstas para este jueves alcanzarán los 19 grados durante la tarde.