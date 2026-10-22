Salamanca amanece con los coches cubiertos de hielo en pleno mes de octubre

Salamanca ha amanecido este jueves con un claro aviso de que el frío empieza a hacerse notar.

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Los coches aparcados en la calle han aparecido cubiertos por una fina capa de hielo, una imagen que ha sorprendido a quienes salían de casa durante las primeras horas de la mañana.

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Con los termómetros marcando apenas cuatro grados, la jornada ha arrancado con temperaturas bajas en la capital del Tormes.