Alertan de llamadas fraudulentas suplantando al hospital de Salamanca

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca ha alertado sobre posibles llamadas fraudulentas en las que se estaría suplantando la identidad del propio centro sanitario.

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Según han indicado, el modus operandi que se estaría utilizando es el de llamar alertando sobre un familiar que se encontraría en centro ingresado, indicando que se tiene que acudir al propio hospital.

De este modo, desde el propio CAUSA han recordado que en el caso de necesitar realizar una llamada desde Urgencias o durante el ingreso hospitalario, se hace con el número de teléfono que haya facilitado previamente la persona ingresada.

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