La oficina de la ORA, que regula el aparcimiento, cambia de ubicación en Salamanca

La oficina de la ORA (Ordenanza Reguladora de Aparcamiento) de Salamanca ya atiende en su nueva ubicación en la capital salmantina, según informa el Ayuntamiento de la capital. Las nuevas dependencias están ubicadas en la calle Sierpes, número 1, junto al Palacio de Congresos. La oficina de la ORA deja así el aparcamiento de la Santísima Trinidad, en la avenida de Villamayor, donde mantenía sus oficinas de atención al público.