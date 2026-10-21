Los profesores salmantinos salen del aula para descubrir el patrimonio de la ciudad

El concejal de Educación, Luis Sánchez, ha asistido a una de las actividades del curso ‘Aula de Patrimonio’, organizado por el Ayuntamiento de Salamanca en colaboración con el CFIE, en el que participan 25 profesores en activo.

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La iniciativa busca dotar a los docentes de herramientas para enseñar y poner en valor el patrimonio histórico, artístico y cultural de Salamanca.

Durante el mes de octubre, los participantes visitarán espacios como las torres de la Catedral, el Cerro de San Vicente, el convento de San Esteban y el centro de interpretación de las murallas, además del Centro de Investigación del Cáncer y el centro de interpretación de la Batalla de los Arapiles.

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