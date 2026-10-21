Reparten varios millones de euros al sector del campo por la subida de los costes de producción tras la crisis de Oriente Próximo

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reparte millones de euros entre las comunidades autónomas para apoyar a los agricultores y ganaderos que se han visto más afectados por el incremento de los costes de producción como consecuencia de la crisis en Oriente Próximo.

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El dinero que se repartirá parte de los 50,1 millones de euros asignados a España de la reserva agrícola europea para que justamente se refuercen las ayudas por el encarecimiento de los fertilizantes.

En este aspecto, el Ministerio matiza que deja el reparto a elección de las comunidades para que sean ellas quienes diseñen los apoyos en favor de los agricultores más afectados por el aumento de los costes de fertilizantes y energía, y complementen así las medidas ya aprobadas por el Ejecutivo.

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De esta forma, cada comunidad autónoma podrá determinar los sectores, superficies y beneficiarios a los que dirige su asignación y también podrán aportar adicionalmente fondos propios por un importe de hasta el 200 % de la asignación que les corresponde con cargo a la reserva agrícola.

En el reparto de esos 50 millones, a Castilla y León le corresponden 10.387.625,86 euros.

Las ayudas de la reserva agrícola pueden cubrir hasta el 100 % de los sobrecostes justificados de fertilizantes y energía.

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