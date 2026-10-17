Agricultura se plantea revisar las flexibilizaciones de la tuberculosis bovina

El Ministerio de Agricultura ha publicado esta semana un informe del programa de la tuberculosis bovina elaborado recientemente en el que avisa de que se está planteando revisar las flexibilizaciones vigentes que se acordaron entre finales del 2023 y principios del 2024.

Publicidad Publicidad

Salamanca sigue estando en la actualidad entre las provincias donde se aplica un programa de erradicación de la enfermedad con una situación epidemiológica y evolución heterogénea; mientras que Burgos, León o Valladolid son las únicas provincias de Castilla y León que han sido declaradas como "zonas oficialmente libres" de esta enfermedad.

Tras el nuevo estudio realizado, exponen en el informe que "se observa que la implantación del Programa en las CCAA se encuentra en diferentes fases de desarrollo, con marcadas diferencias". Por eso sugieren la realización de un análisis epidemiológico en mayor profundidad de todo el programa (desde el diseño, tipo de coordinación, seguimiento, implantación, evaluación de su eficacia y del nivel de alcance de los objetivos y resultados en cada una de las regiones), que "permita reconocer los trabajos realizados en el pasado y los pendientes, o que se presentan como nuevos desafíos de futuro, y que deben establecerse a nivel regional o local, para fijar metas definidas por regiones, con un plazo concreto para acometerlas".

Publicidad Publicidad

¿Qué es lo que se propone? Redefinir el Grupo de trabajo técnico-epidemiológico, integrado por técnicos de las CCAA, para elaborar un plan de acción con estrategias claves para el control de la enfermedad. Los componentes de este grupo deben tener suficiente conocimiento técnico y experiencia.

El MAPA podría crear un Grupo de expertos en TB, con representantes de los grupos científicos involucrados en el control de TB.

Se integrará el trabajo de ambos grupos para elaborar un Plan actualizado de acción en TB animal, con una propuesta para incrementar los esfuerzos en los programas de control y actuaciones dirigidas a: detección precoz y diagnóstico; gestión de casos positivos; vigilancia y control; estudio de contactos, movimientos, gestión de unidades epidemiológicas, seguimiento de reaccionantes; y prevención. Puntos débiles identificados En este informe llevado a cabo por el Ministerio, se desarrollan una serie de "puntos débiles" que se han identificado y que son aquellos en los que desde el MAPA aseguran que hay que seguir trabajando.

Entre ellos, se indica: