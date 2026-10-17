Agricultura se plantea revisar las flexibilizaciones de la tuberculosis bovina

El Ministerio de Agricultura ha publicado esta semana un informe del programa de la tuberculosis bovina elaborado recientemente en el que avisa de que se está planteando revisar las flexibilizaciones vigentes que se acordaron entre finales del 2023 y principios del 2024.
Salamanca sigue estando en la actualidad entre las provincias donde se aplica un programa de erradicación de la enfermedad con una situación epidemiológica y evolución heterogénea; mientras que Burgos, León o Valladolid son las únicas provincias de Castilla y León que han sido declaradas como "zonas oficialmente libres" de esta enfermedad.
Tras el nuevo estudio realizado, exponen en el informe que "se observa que la implantación del Programa en las CCAA se encuentra en diferentes fases de desarrollo, con marcadas diferencias". Por eso sugieren la realización de un análisis epidemiológico en mayor profundidad de todo el programa (desde el diseño, tipo de coordinación, seguimiento, implantación, evaluación de su eficacia y del nivel de alcance de los objetivos y resultados en cada una de las regiones), que "permita reconocer los trabajos realizados en el pasado y los pendientes, o que se presentan como nuevos desafíos de futuro, y que deben establecerse a nivel regional o local, para fijar metas definidas por regiones, con un plazo concreto para acometerlas".
¿Qué es lo que se propone?
- Redefinir el Grupo de trabajo técnico-epidemiológico, integrado por técnicos de las CCAA, para elaborar un plan de acción con estrategias claves para el control de la enfermedad. Los componentes de este grupo deben tener suficiente conocimiento técnico y experiencia.
- El MAPA podría crear un Grupo de expertos en TB, con representantes de los grupos científicos involucrados en el control de TB.
- Se integrará el trabajo de ambos grupos para elaborar un Plan actualizado de acción en TB animal, con una propuesta para incrementar los esfuerzos en los programas de control y actuaciones dirigidas a: detección precoz y diagnóstico; gestión de casos positivos; vigilancia y control; estudio de contactos, movimientos, gestión de unidades epidemiológicas, seguimiento de reaccionantes; y prevención.
Puntos débiles identificados
En este informe llevado a cabo por el Ministerio, se desarrollan una serie de "puntos débiles" que se han identificado y que son aquellos en los que desde el MAPA aseguran que hay que seguir trabajando.
Entre ellos, se indica:
- Mejora del conocimiento de esta enfermedad para contribuir a la detección temprana y a un mejor control de los casos.
- Replantear la estrategia en el campo, para lo que incitan a extender el uso de gamma-interferón como prueba de rutina y elaborar directrices para su uso.
- Recobrar el uso estratégico del gamma-interferón en rebaños infectados y también recuperar las pruebas de movimiento.
- Rediseñar la inspección a equipos de campo, especialmente de zonas libres de enfermedad.
- Un diagnóstico microbiológico bacteriológico vs PCR rápida.
- Implantación efectiva de la normativa sanitaria en especies silvestres. Medidas de bioseguridad en fauna silvestre y en ganado y coordinación y colaboración entre administraciones competentes.
- Actualización del PATUBES, revisión de las últimas evidencias científicas sobre el papel de los reservorios silvestres, evolución y tendencias, y diseño de nuevas estrategias para abordarlos.
- Estudiar líneas de apoyo financiero o estímulos al sector para reforzar la bioseguridad, indemnizaciones y otras ayudas.
- Identificación de animales, uso productos desensibilizantes de la intradermoreacción, o irritantes. Toma de muestras de sangre (posible IFN aleatorio, disuasorio), pedir colaboración Guardia Civil. Sistema de sanciones efectivo y suficientemente disuasorio.
- Continuar apoyando investigación.
- Establecer modelos de árboles de decisión para la obligatoriedad de realizar vaciados sanitarios en zonas libres o de baja prevalencias.
- Revisar cómo se están implantando las medidas de flexibilidad para que se puedan aplicar sólo en circunstancias mucho más justificadas: protocolo actuaciones en provincias <1%, uso IDTB comparada, movimientos sin pruebas previas, pruebas postmovimiento (sobre todo cuando destino es zona libre y proceden de trashumancia en CCAA alta prev), estudio del impacto de la excepción de la doble vuelta, estudio de las situaciones en las que se están aplicando vaciados sanitarios y hay reincidencia de positividad.