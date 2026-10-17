Un vehículo da varias vueltas de campana tras un accidente ocurrido en la A-62, en La Fuente de San Esteban, con dos personas heridas

Un vehículo ha protagonizado otro accidente de tráfico en las carreteras salmantinas durante la tarde de este sábado. Casi de forma paralela al ocurrido en la A-66, en Béjar, otro vehículo se ha salido de la vía y ha dado varias vueltas de campana en la A-62, a su paso por La Fuente de San Esteban.

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El accidente ha ocurrido también a las cuatro de la tarde en el kilómetro 286 y, según la información remitida por el 1-1-2, el vehículo ha quedado de pie tras volcar en la mediana.

Dos personas han resultado heridas, un hombre y una mujer de unos 30 y 50 años, aunque su estado es leve. Ambos fueron atendidos primero en el centro de salud de La Fuente de San Esteban, y después fueron trasladados al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

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