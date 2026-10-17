Un vehículo choca contra uno de los quitamiedos de la A-66, a la altura del municipio de Béjar

Un vehículo ha chocado contra uno de los quitamiedos de la A-66, a la altura del muncipio de Béjar.
El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León notifica que el accidente se ha producido poco antes de las cuatro de la tarde de este sábado y señala que cuando llegaron los servicios sanitarios se encontraron con una persona que se había visto involucrada y que presentaba un cuadro de ansiedad.
El choque ha tenido lugar por una salida de vía en el kilómetro 411.
Fueron varias las personas que se informaron de este suceso al 1-1-2 que envió de inmediato recursos sanitarios y una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico hasta el lugar del siniestro.