Un vehículo choca contra uno de los quitamiedos de la A-66, a la altura del municipio de Béjar

Un vehículo ha chocado contra uno de los quitamiedos de la A-66, a la altura del muncipio de Béjar.

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El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León notifica que el accidente se ha producido poco antes de las cuatro de la tarde de este sábado y señala que cuando llegaron los servicios sanitarios se encontraron con una persona que se había visto involucrada y que presentaba un cuadro de ansiedad.

El choque ha tenido lugar por una salida de vía en el kilómetro 411.

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