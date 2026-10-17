Agentes de la Guardia Civil del puesto de Tamames se han movilizado en la mañana de este sábado hasta el término municipal de Cepeda para auxiliar a un varón que habría sufrido la picadura de una avispa asiática mientras recorría la ruta senderista de los "100 Colores".

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Así pues, tras recibir el aviso y personarse en el lugar, los efectivos comprobaron que el afectado se encontraba en una zona de difícil acceso a la que no podía llegar la ambulancia. Ante esta situación, los agentes tuvieron que portear al hombre hasta un punto accesible para facilitar su asistencia sanitaria.

Hasta el lugar, además, se desplazó un helicóptero sanitario para atender la emergencia.

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La picadura de una avispa asiática obliga a evacuar a un senderista en Cepeda

Cabe recordar que aunque lo más habitual es que la picadura de una avispa asiática provoque dolor e hinchazón, también puede derivar en complicaciones de mayor gravedad.

La Consejería de Sanidad de Castilla y León advierte de que puede desencadenar una reacción alérgica grave, conocida como anafilaxia, cuyos síntomas incluyen dificultad respiratoria, mareos y alteraciones digestivas.