Un menor de edad, ingresado en la UVI del Hospital de Salamanca tras caerse de un patinete eléctrico en el que circulaba junto a otra persona

Un menor de edad ha ingresado en estado grave en la UVI (Unidad de Vigilancia Intensiva) del Hospital de Salamanca al caerse de un patinete eléctrico en el que circulaba junto a otro acompañante.

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Según ha podido saber Salamanca24horas, el joven de 16 años ingresó inconsciente con un traumatismo craneoencefálico grave pasadas las cinco de la tarde de este viernes.

La otra persona implicada también ha resultado herida y se encuentra ingresada en el hospital con contusiones múltiples.

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El accidente tuvo lugar en la calle Victoria, en las inmediaciones del Tanatorio de San Carlos Borromeo; además, según ha podido corroborar este medio, los dos jóvenes iban subidos en el mismo VTC cuando se produjo el accidente y solo uno de ellos llevaba puesto el casco obligatorio.

Hasta el lugar se trasladó la Policía Local de Salamanca y Sacyl.

Cabe recordar que la normativa de patinetes eléctricos recoge la prohibición de circular más de una persona en este tipo de vehículos. Esta prohibición, advierten, no responde únicamente a una cuestión administrativa, sino también a motivos de seguridad. Incumplir la norma podría acarrear una multa.