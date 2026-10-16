Una persona cae desde un tejado en Bogajo

El Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León ha recibido un aviso en la tarde de este viernes donde se alertaba de que una persona se había caído desde un tejado en Bogajo.

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En la alerta que llegó al Centro de Coordinación de Emergencias se informaba también de que la altura desde donde se había precipitado la persona era tres metros y que esta, desconociéndose si se trata de un hombre o una mujer, estaba consciente a la llegada de los servicios sanitarios.

Después de la entrada de la llamada al 1-1-2 se dio aviso a Sacyl y a la Guardia Civil.

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