Ya hay fecha para el mercado navideño de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ya ha puesto fecha para el mercado navideño que se celebra cada año en la Plaza de Anaya.

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En esta ocasión tendrá lugar entre el 26 de noviembre y el 5 de enero: permanecerá abierto desde las 12:00 hasta las 14:00 horas por las mañanas y desde las 17:00 a las 22:00 horas por las tardes.

En total habrá 39 casetas que ofrecerán productos típicos de la Navidad así como artículos de decoración entre los que habrá nacimientos y otros adornos, así como joyería o cosmética natural. A mayores, los asistentes podrán consumir dulces típicos como turrones o garrapiñadas.

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