Salamanca congela los cinco impuestos municipales para 2027, pero la tasa de basuras subirá 7,56 euros al año a la mayoría de los vecinos

El pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado inicialmente este viernes, 16 de octubre, el Proyecto de Ordenanzas reguladoras de los tributos, precios públicos y tarifas municipales para 2027. La propuesta mantiene congelados, por decimotercer año consecutivo, los cinco impuestos municipales, aunque contempla subidas en algunos servicios y en la tasa de recogida de basuras.

Publicidad Publicidad

En concreto, el proyecto mantiene sin cambios el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), la plusvalía municipal, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), el impuesto sobre actividades económicas (IAE) y el impuesto sobre vehículos. También conserva la práctica totalidad de las tasas y precios públicos, así como los beneficios fiscales destinados a las familias con menores ingresos y al fomento de la actividad económica.

Subida del 3,2% en varias tarifas La propuesta prevé actualizar un 3,2% las tarifas vinculadas a compromisos contractuales, tomando como referencia el IPC interanual de mayo. La revisión afectará, entre otros servicios, al agua y alcantarillado, los servicios funerarios y cementerios municipales, el estacionamiento regulado, el Mercado Central, el Centro de Transportes y la depuración.

Publicidad Publicidad

También se actualizarán las tarifas del servicio de retirada y depósito de vehículos y del transporte urbano. El bono-bus especial, sin embargo, permanecerá congelado. Según el Consistorio, pese a la revisión, los precios del autobús urbano seguirán situándose entre los más económicos del país. Actualmente, el Ayuntamiento subvenciona el 80% del coste del servicio.

La tasa de basuras subirá 7,56 euros al año para el 75% de los contribuyentes Uno de los principales cambios afecta a la tasa de recogida de residuos. El Ayuntamiento adapta su importe para aproximarlo al coste real del servicio, que supera los 22 millones de euros, en cumplimiento de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

La medida tendrá un efecto diferente según el tipo de inmueble y la evolución de la generación de residuos y del reciclaje. Así, la tasa bajará para el 13% de los contribuyentes, principalmente viviendas de quinta a séptima categoría y determinados locales comerciales.

Publicidad Publicidad

Por el contrario, el 75% de los contribuyentes, correspondiente a viviendas de primera a cuarta categoría, afrontará un incremento de 0,63 euros mensuales, lo que supone 7,56 euros más al año.

La revisión responde a la obligación de ajustar periódicamente la tasa a los costes del servicio. Entre los factores que han encarecido la gestión de residuos figura el depósito en el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Gomecello, afectado por los impuestos estatales sobre vertederos y emisiones. Según los datos municipales, estos costes acumulan un incremento del 446,20% desde 2022.

Más bonificaciones para vivienda protegida y negocios El proyecto también contempla ampliar del 50% al 90% la reducción de la tasa por licencia urbanística para la construcción de viviendas de protección pública. La misma bonificación se aplicará a las obras en locales destinadas a poner en marcha un primer negocio o ampliar una actividad existente.

Con esta medida, el Consistorio busca favorecer el acceso a la vivienda protegida y apoyar la actividad económica local.