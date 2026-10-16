Del Metaverso al Andén de las Artes: cuenta atrás para el innovador centro juvenil de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha comenzado las obras que reconstruirán por completo la Casa de la Juventud de Garrido para convertirla en un Centro de Innovación Juvenil. Un espacio que servirá tanto de reunión para los jóvenes de Salamanca como de epicentro del pensamiento juvenil en torno a la tecnología. Para ello, el consistorio invertirá un total de 2.298.280,7 euros con un plazo de ejecución total de un año.
Uno de los grandes objetivos que se persigue con este centro es ser un punto de referencia para atraer talento, crear empresas y generar oportunidades de empleo, sobre todo entre las personas más jóvenes de la capital del Tormes. Por otro lado, entre los objetivos del Ayuntamiento de Salamanca se encuentra transformar el barrio de Garrido y reducir la brecha digital. Según ha explicado el Ayuntamiento de Salamanca, son cuatro los objetivos que se persiguen: “Fomentar la innovación, la creatividad y el emprendimiento entre los jóvenes; mejorar la empleabilidad juvenil mediante formación tecnológica y práctica; promover hábitos de vida saludables, sostenibles y colaborativos a través del deporte y el ocio creativo; y por último, impulsar la participación activa de asociaciones y colectivos juveniles”.
¿Cuáles son los espacios con los que contará el Centro de Innovación Juvenil de Garrido?
- Área de formación y capacitación digital: lugar destinado a dotar a los jóvenes de competencias digitales para encontrar empleo y adaptarse a entornos laborales que se encuentren en cambios constantes. Se adquirirán conocimientos a través de metodologías prácticas y aprendizajes basados principalmente en proyectos.
- Factoría de Ideas (‘coworking juvenil’): espacio destinado a poner en común ideas para generar sinergias y compartir ideas entre los jóvenes, fomentando así la creatividad, el emprendimiento y el trabajo en equipo entre salmantinos y salmantinas.
- Espacio de Metaverso: un entorno virtual concebido para interactuar entre sí gracias a la realidad virtual, extendida y aumentada. De este modo, habrá simuladores interactivos y softwares especializados, además de impartir formaciones donde se crearán experiencias piloto fomentando los proyectos colaborativos.
- Sala Multimedia: este espacio está destinado a la creación de vídeo, fotografía, podcast, streaming y diseño digital, formándose los jóvenes con herramientas profesionales como edición audiovisual, animación 3D o comunicación digital. Dentro de esto, también habrá un canal juvenil para difundir contenidos propios.
- En el conjunto del centro se mejorarán y ampliarán los espacios colaborativos celebrando talleres, actividades y reuniones, con actividades donde se formará en liderazgo, gestión de proyectos y participación ciudadana, reforzando así el tejido asociativo juvenil de Salamanca. También habrá una cocina, se mejorará la radio y se añadirá un 'Vagón de estudio' para que los jóvenes puedan estudiar en el lugar.
- ‘Andén de las Artes’: espacio polivalente destinado especialmente a a conferencias, charlas, exposiciones y presentaciones de proyectos, permitiendo conectar a los jóvenes con sus referentes, preparando el auditorio para retransmisiones en directo y streaming. Como anexo, también, se completará el conjunto de la parecerse con zonas deportivas y recreativas al aire libre para fomentar hábitos de vida saludables, incluyendo áreas de calistenia, ‘parkour y pump track’, una zona deportiva polivalente y espacios verdes para el ocio y actividades recreativas.
- También se realizará el “Comercio con futuro”, una iniciativa destinada especialmente a los comercios del barrio, con mentorías intergeneracionales, talleres de marketing digital y comercio electrónico, promoviendo así la innovación en las tiendas de proximidad y fomentando, también, el relevo generacional.
🔜 Ya está más cerca la transformación de la Casa de la Juventud de Garrido en el Centro de Innovación Juvenil de #Salamanca. ✅ Licitadas las obras. 🇪🇺 Proyecto cofinanciado por @FondosUE_Esp #FEDER #EDIL #POPE #EuropaSeSiente Más información 👇 https://t.co/LJLCAmfmdo https://t.co/fUbRAzYIEb— Ayuntamiento Salamanca (@aytoSalamanca) June 5, 2026