Del Metaverso al Andén de las Artes: cuenta atrás para el innovador centro juvenil de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha comenzado las obras que reconstruirán por completo la Casa de la Juventud de Garrido para convertirla en un Centro de Innovación Juvenil. Un espacio que servirá tanto de reunión para los jóvenes de Salamanca como de epicentro del pensamiento juvenil en torno a la tecnología. Para ello, el consistorio invertirá un total de 2.298.280,7 euros con un plazo de ejecución total de un año.

Uno de los grandes objetivos que se persigue con este centro es ser un punto de referencia para atraer talento, crear empresas y generar oportunidades de empleo, sobre todo entre las personas más jóvenes de la capital del Tormes. Por otro lado, entre los objetivos del Ayuntamiento de Salamanca se encuentra transformar el barrio de Garrido y reducir la brecha digital. Según ha explicado el Ayuntamiento de Salamanca, son cuatro los objetivos que se persiguen: “Fomentar la innovación, la creatividad y el emprendimiento entre los jóvenes; mejorar la empleabilidad juvenil mediante formación tecnológica y práctica; promover hábitos de vida saludables, sostenibles y colaborativos a través del deporte y el ocio creativo; y por último, impulsar la participación activa de asociaciones y colectivos juveniles”.