Salamanca estrenará una ruta teatralizada con estatuas que cuentan la historia de la ciudad

El Ayuntamiento de Salamanca pondrá en marcha este viernes, 16 de octubre, ‘Si las piedras hablasen…’, una visita teatralizada e inmersiva por el casco histórico diseñada por la asociación Kamaru y promovida por la Concejalía de Juventud.

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La actividad permitirá descubrir la historia de la ciudad a través de sus estatuas y figuras monumentales. Los participantes llevarán auriculares inalámbricos para escuchar a personajes como fray Luis de León narrar en primera persona episodios de su época y acontecimientos relevantes de Salamanca.

La ruta partirá del Patio Chico y contará con dos pases, a las 19:00 y a las 21:00 horas, con grupos reducidos y plazas limitadas.

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