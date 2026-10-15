CEOE CEPYME Salamanca expulsa a Hostelería Charra por incumplimientos "muy graves" de sus estatutos

La Asamblea de CEOE CEPYME Salamanca ha acordado este jueves la expulsión de la Asociación Hostelería Charra de la confederación empresarial tras concluir el expediente disciplinario que abrió el pasado mes de mayo por un incumplimiento de las obligaciones estatutarias calificado como "muy grave".

Publicidad Publicidad

La decisión pone fin a la relación entre ambas organizaciones, que comenzó en febrero de 2025, cuando Hostelería Charra se incorporó a la patronal salmantina. Según ha comunicado CEOE CEPYME Salamanca, se trata de la primera asociación empresarial sectorial expulsada de la organización en sus más de 45 años de historia.

La confederación apunta directamente al presidente de Hostelería Charra, Fernando Castillo Rodríguez, al considerar que los hechos que han motivado el expediente responden principalmente a sus actuaciones y no tanto a la propia asociación.

Publicidad Publicidad

En este sentido, CEOE CEPYME Salamanca defiende que las organizaciones empresariales deben situarse por encima de las personas que las representan y actuar en defensa de los intereses colectivos, sin quedar supeditadas a intereses particulares.

La organización empresarial no concreta en su comunicado cuáles son los hechos específicos que han motivado la apertura y resolución del expediente disciplinario.

Una asociación creada en 2024 Hostelería Charra nació en octubre de 2024 con el objetivo de representar a los establecimientos hosteleros de Salamanca capital y provincia. Su presidente, Fernando Castillo Rodríguez, fue reelegido por unanimidad en abril de 2026, cuando la asociación planteó entre sus prioridades reforzar su presencia institucional y participar activamente en la negociación del convenio colectivo del sector.

Publicidad Publicidad

La entidad se incorporó a CEOE CEPYME Salamanca en febrero de 2025, en un acuerdo que ambas organizaciones presentaron entonces como una oportunidad para reforzar la representación de la hostelería dentro del tejido empresarial salmantino.