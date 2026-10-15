El CB Avenida entra en el Salón de la Fama del baloncesto español y comparte reconocimiento con Silvia Domínguez

El CB Avenida ya tiene un lugar en el Olimpo del baloncesto español. El club salmantino ha ingresado este jueves, 15 de octubre, en el Salón de la Fama de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y el diario AS, un reconocimiento que premia su trayectoria de cerca de cuatro décadas y su contribución al crecimiento del baloncesto femenino desde Salamanca.

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La entidad azulona pasa así a formar parte de un espacio reservado a las figuras, instituciones y protagonistas que han dejado una huella especial en la historia de este deporte. Una distinción que va más allá de los títulos conquistados y que reconoce el trabajo, la constancia y la capacidad de construir un proyecto deportivo que ha convertido a Salamanca en una referencia del baloncesto femenino nacional e internacional.

El presidente del club, Jorge Recio, ha sido el encargado de recoger el reconocimiento durante una gala celebrada en La Línea de la Concepción. Un momento especialmente emotivo para una entidad que ha construido su historia a través de los éxitos deportivos, pero también de su vinculación con la ciudad y de su apuesta por un deporte que durante años ha tenido en Salamanca uno de sus principales referentes.

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Durante su intervención, Recio ha querido destacar el trabajo de las personas que han contribuido a consolidar el proyecto, con menciones especiales a Carlos Méndez, durante más de veinte años gerente del club, José Ignacio Hernández y Raquel Romo. También ha tenido palabras para la afición, a la que ha agradecido su apoyo tanto en los momentos de éxito como en las etapas más complicadas.

El presidente ha reivindicado el carácter salmantino de la entidad y su dimensión como proyecto de ciudad, subrayando que el baloncesto femenino ha permitido llevar el nombre de Salamanca a numerosos lugares del mundo.

Silvia Domínguez, también entre las leyendas El reconocimiento al CB Avenida ha coincidido con la entrada en el Salón de la Fama de Silvia Domínguez, uno de los grandes símbolos de la historia del club y una de las jugadoras más representativas del baloncesto femenino español.

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La histórica capitana azulona ha sido una pieza fundamental en la trayectoria del equipo durante años de éxitos, hasta convertirse en una referencia tanto por su rendimiento sobre la pista como por su liderazgo. Su incorporación al Salón de la Fama supone un reconocimiento individual a una carrera estrechamente ligada a la historia del CB Avenida y a los grandes logros del baloncesto salmantino.