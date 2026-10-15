Kennedy Brown produce para Avenida desde el día 1

Kennedy Brown debutó este miércoles con Avenida en el choque de Eurocup Women ante Ruzomberok. Raquel Romo puso a la pívot americana durante doce minutos en pista y Kennedy Brown estuvo a buen nivel.

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Desde sus primeros compases en la pista, Brown aportó y consiguió seis puntos y cinco rebotes. Anotó un tiro de dos y cuatro tiros libres y su único fallo llegó en un lanzamiento de tres.

Ahora, la pívot americana tendrá que continuar con su adaptación a los esquemas de Avenida y poco a poco ir sumando más minutos de calidad en la pintura del equipo azulón.