Avenida, en puestos de playoffs y mirando a la cima

Dos puntos más para el Perfumerías Avenida que ha cosechado una nueva victoria donde demostró el buen juego que quieren desplegar durante la temporada. Con un marcador de 86 a 58, el equipo charro demostró garra y se sitúa séptimo en la clasificación.

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Con cinco puntos en su haber, empate de este modo con Valencia Basket, Jairis, BAXY Ferrol y Estudiantes, estando por encima únicamente Casademont Zaragoza, el CD Ibaeta y Fundación Club Baloncesto Mallorca.

De este modo, las charras cogen fuerzas para enfrentarse este miércoles en casa al MBK Ruzomberok en la Copa Europea Femenina y ya el fin de semana al CAB Estepona, en este caso fuera del Würzburg.