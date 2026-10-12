Vaivén de las temperaturas esta semana en Salamanca: de la manga corta al abrigo

Tarde, pero parece que el otoño va entrando poco a poco en las casas de los salmantinos y salmantinas. Si hasta hace unos días podríamos estar en manga corta por la noche, esta semana habrá un cambio brusco de las temperaturas, donde llegaremos a alcanzar los 27 grados de máxima y los 6 grados de mínima, 21 grados de diferencia que harán que notemos, y mucho, el vaivén de los termómetros.

Publicidad Publicidad

Desde el lunes y hasta el miércoles, los cielos estarán totalmente despejados, con temperaturas muy agradables que llegarán a superar los 27 grados en algunos puntos de la provincia y que alcanzarán mínimas de 10 grados. Eso sí, de cara al jueves, los cielos se irán oscureciendo a medida que pasen las horas, con un jueves y un viernes que, a pesar de tener unas temperaturas altas, irán bajando progresivamente a medida que las precipitaciones se acerquen.

Para el sábado y el domingo el cambio será radical, con mínimas que llegarán a bajar de los seis grados centígrados en algunos puntos de la provincia, mientras que las máximas no lograrán superar los 16 grados. Un descenso térmico que obligará a sacar los abrigos del armario.

Publicidad Publicidad