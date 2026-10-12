Salamanca estrena cuatro nuevos puntos limpios móviles para impulsar el reciclaje

El Ayuntamiento de Salamanca activará el próximo martes, 13 de octubre, cuatro nuevos puntos limpios móviles cedidos por la Junta de Castilla y León y cofinanciados con fondos europeos Next Generation. Estas unidades permitirán a los vecinos reciclar hasta 22 tipos de residuos, como textiles, pequeños electrodomésticos, aceites usados, pilas y baterías.

Durante su primera semana de funcionamiento (del 13 al 18 de octubre), se ubicarán en las calles Enrique de Sena, Mariano Ares y Sanz, Villanueva de la Serena y en la avenida de Villamayor (junto al CMI Victoria Adrados). A partir del 19 de octubre se trasladarán a la calle La Marina, plaza de Barcelona, plaza de la Concordia y al bulevar del Padre Enrique Basabe.