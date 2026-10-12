Un conductor se estrella contra un semáforo en la avenida de Salamanca

Un conductor se ha estrellado contra un semáforo en la avenida de Salamanca, en el cruce que une la transitada vía con la calle Regato del Anís, durante la mañana de este lunes, 12 de octubre.

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Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Salamanca24horas (@salamanca24horas) Un incidente que ha movilizado hasta el lugar a dos furgones de la Policía Local de Salamanca y que se ha saldado sin heridos, según ha podido saber SALAMANCA24HORAS.

Un Conductor Se Estrella Contra Un Turismo En La Avenida De Salamanca

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El accidente ocurría sobre las 8:00 horas, momento en el que se recibía la alerta de un turismo que se había estampado contra uno de los semáforos de la avenida de Salamanca.

Todo indica a que podría tratarse de un despiste por parte del conductor, efectuando la Policía Local de Salamanca las pruebas pertinentes para tomar parte del suceso.

Un incidente que ha movilizado hasta el lugar a dos furgones de la Policía Local de Salamanca y que se ha saldado sin heridos, según ha podido saber SALAMANCA24HORAS.