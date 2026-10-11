Dos ataques de avispas movilizan a los bomberos de Béjar hasta Mogarraz y Candelario

Dos ataques de avispas han movilizado a los bomberos del parque provincial de Béjar hasta Mogarraz y Candelario, ambos sobre la misma hora. En el caso del primero, ocurría en la Ruta del Agua, al comienzo del camino, momento en el que se desplazaban las dotaciones de la villa textil en el lugar para estudiar lo ocurrido.

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La posibilidad de que fuera una avispa asiática preocupaba y mucho a los servicios de emergencias, pero tras estudiar el avispero y las avispas de la zona, han concluido en que se trata una avispa cabro, el animal de este estilo de mayor tamaño de Europa. En este incidente, los senderistas que dieron la alerta se desplazaron hasta el centro de salud más cercano para ser atendidos por los servicios sanitarios. Asimismo, los bomberos de Béjar han regresado hasta el lugar para fumigar la zona y dejar un entorno totalmente seguro.

Por otro lado, y a una hora de separación, se daba aviso sobre otro incidente de similares características, pero en esta ocasión en la Ruta de la Canaleja, entre Béjar y Candelario. En este incidente también se desplazaron los bomberos de Béjar, que estudiando finalmente la zona, concluyeron en que se trataba de un avispón europeo.