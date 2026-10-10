Un incendio en el letrero de un hotel de Villamayor moviliza a los bomberos de la Diputación

Los bomberos de la Diputación de Salamanca se han movilizado hasta el hotel Doña Brígida de Villamayor de la Armuña por un posible incendio que se habría iniciado en el letrero del lugar.

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Al originarse en un lugar tan cercano a los huéspedes del hotel, el Servicio de Extinción de Incendios se desplazó rápidamente para realizar una comprobación en el lugar, dejando todo seguro en el lugar para evitar mayores incidentes.

Del mismo modo, el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León ha informado que no se han registrado heridos ni ha habido afecciones en el edificio.

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