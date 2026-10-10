Detenida por estafar a más de 80 personas a través de una agencia de viajes ubicada en Salamanca

Una mujer ha sido detenida tras ser la presunta autora de un delito continuado de estafa por un importe que ha ascendido hasta los 40.000 euros. Entre los casos se encuentra el de una asociación de jubilados, cuya presidenta contrató un paquete para 60 personas en el que se incluía tanto el viaje como la estancia. Esto estaba ofertado por la responsable de la agencia de viajes ubicada en Salamanca detenida por la Policía Nacional.

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La propia presidenta realizó varias transferencias en los meses posteriores, hasta que durante los meses posteriores, y ya en días cercanos al momento del viaje, no lograba contactar con la mujer. Como no pudo hablar con ella, decidió llamar directamente al hotel, informándole finalmente de que no había ninguna reserva abonadas por la propia agencia.

Por otro lado, no solamente se recibió la denuncia por parte de la presidenta y de todas las personas afectadas, sino que también se llegaron a comunicar otras supuestas estafas en particulares con importes que ascendían por encima de los 1.000 euros. En el momento de comprobar, también, si estaban realizadas las reservas, los hoteles no tenían ningún tipo de información al respecto.

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En ambos casos, se causaron varias incidencias, en el caso de la asociación no pudieron ni siquiera realizar el viaje, mientras que en los particulares que solamente cogían la estancia con la agencia de viajes, al momento de llegar al propio hotel, les comunicaban que no se había realizado ningún abono de ninguna reserva.

Cabe destacar que la denuncia por parte de la agencia de viajes se tramitó en Ávila, comunicándose a Salamanca al estar el establecimiento ubicado en la provincia charra. Tras la investigación realizada por las autoridades nacionales, lograron dar con la mujer, siendo detenida y puesta a disposición judicial.

La Asociación de Mayores La Golondrina, principal afectada La Asociación de Mayores La Golondrina, de Salamanca, ha sido la organización más afectada, en donde se ha estafado supuestamente a 74 personas que se han quedado sin poder viajar a Benidorm desde el 21 al 30 de septiembre de 2026. De media, el precio rondaba los 775 euros por persona, cantidad que se iba a destinar tanto al alojamiento como al transporte.

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