Agentes del SEPRONA de la Guardia Civil de Salamanca están investigando a una persona en Salamanca como supuesta autora de un delito contra la flora y la fauna ya que tenía en su poder un ejemplar de una especie exótica y protegida de loro. Se trata de un ejemplar de frentiazul, Amazona aestiva, que se encontraba en una vivienda en Salamanca.

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Según los agentes, la detección del animal se produjo el pasado 15 de octubre cuando realizaban inspecciones dentro de una operación denominada "THUNDER", centrada en la prevención y lucha contra el tráfico ilícito de especies protegidas. Durante una de estas actuaciones localizaron el ave en el interior de una jaula de reducidas dimensiones y con una alimentación poco adecuada para sus necesidades biológicas.

Tras inspeccionar al animal, los agentes comprobaron que carecía de cualquier sistema de identificación obligatoria, no portando ni la anilla cerrada en la pata marcada de manera única ni el correspondiente microchip. El propietario no ha podido aportar la documentación necesaria para demostrar su procedencia legal, por lo que se han instruido diligencias en calidad de investigado por un presunto delito tipificado en el artículo 334 del Código Penal, que castiga con penas de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses, además de la inhabilitación especial para profesión u oficio, a quien posea especies protegidas de fauna silvestre contraviniendo las leyes.

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Loro frentiazul El loro frentiazul está catalogado en el Apéndice II del Convenio CITES y en el Anexo B del Reglamento (CE) n.º 338/97, relativo a la protección de especies mediante el control de su comercio. Asimismo, en España su tenencia y marcado están sujetos a los requisitos del Real Decreto 7/2018, con el objetivo de evitar la sobreexplotación de sus poblaciones silvestres. Esta intervención se integra también dentro del Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres (Plan TIFIES).

Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca se recuerda a los ciudadanos que, antes de adquirir o importar animales o plantas exóticas, deben asegurarse de que el ejemplar cuenta con todos los permisos y certificados exigidos por la normativa CITES. Se recomienda realizar este tipo de adquisiciones exclusivamente a través de criadores autorizados o establecimientos especializados.

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