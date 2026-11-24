El Gobierno mantendrá durante 2027 las bonificaciones al transporte público que han estado vigentes este año. La medida, anunciada este martes por la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, busca fomentar el uso del transporte público y garantizar la continuidad de los descuentos en trenes y autobuses.

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La prórroga se ha aprobado mediante un real decreto-ley y contará con una aportación estatal de 1.213 millones de euros. De esta forma, los usuarios podrán seguir beneficiándose de las tarifas reducidas en los distintos medios de transporte.

Entre las principales medidas destaca la continuidad del abono mensual de Cercanías y Rodalies por 20 euros, con una tarifa reducida de 10 euros para jóvenes y gratuidad para menores de hasta 14 años.

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En los servicios de Media Distancia se mantiene la bonificación del 40%, que aumenta hasta el 50% para jóvenes. Por su parte, los servicios Avant incluidos en las obligaciones de servicio público conservarán una rebaja del 50%.

En los autobuses de competencia estatal también seguirán vigentes las bonificaciones: el abono infantil será gratuito, los títulos de 10 viajes tendrán un descuento del 40%, los abonos mensuales del 50% y los destinados a jóvenes del 70%.

El Abono Único seguirá costando 60 euros al mes Otra de las medidas que continuará durante 2027 es el Abono Único, con un precio de 60 euros mensuales y 30 euros para jóvenes.

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Esta tarifa plana permite utilizar los servicios de Cercanías y Rodalies, autobuses estatales, trenes de Media Distancia y determinadas líneas Avant.

Además, el Ejecutivo mantendrá la financiación del 50% de los títulos multiviaje para jóvenes y del 20% del resto de abonos en los transportes de su competencia.

Aunque los descuentos se mantienen, el Gobierno contempla la posibilidad de reducir hasta diez puntos porcentuales la aportación estatal al descuento del 20% durante el segundo semestre de 2027, dependiendo de la evaluación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).